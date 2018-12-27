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Bebeğini öldüren cani anne tutuklandı

Evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valizde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki evlat katili anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 27.12.2018 - 22:52..
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Çorlu’da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki R.U. adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatarak ölümüne neden olmuştu.

BEBEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesine giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.’nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti.

Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.

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