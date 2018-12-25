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Bebeğini tuvalette doğurdu, çöpe attı

Kahramanmaraş Andırın'da 21 yaşındaki M.Ç., devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği kız bebeğini çöp kutusuna bıraktı.

DHA | 25.12.2018 - 17:26..
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Dün gece, Andırın Devlet Hastanesi'nde hastanenin temizlik görevlisi, tuvalette duyduğu bebek sesi üzerine çöp kovasına baktı.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULDU

Görevli, kovanın içinde yeni doğmuş bebek olduğunu gördü. Bebeği çöp kovasından çıkaran temizlik görevlisi, acil müdahale odasına götürdü. İlk müdahalesi yapılan kız bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bebeğini tuvalette doğurdu, çöpe attı

ANNENİN KİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, bebeğin annesinin, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen M.Ç. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.Ç., polis ekiplerince evinden alınarak, hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede yeni doğum yaptığı olduğu belirlenen genç kadın, tedavisi için bebeğinin götürüldüğü hastaneye sevk edildi.

Bebeğini tuvalette doğurdu, çöpe attı

TORUNU OLDUĞUNU EVE POLİSLER GELİNCE ÖĞRENDİ

Tedavisi sürdürülen M.Ç.'nin, hamileliği süresince bol elbiseler giyip, karnına bezler bağlayarak, gebeliğini gizlediği ve gece doğum sancısı başlayınca da annesine karnının çok ağrıdığı yalanını söyleyerek, kendisini hastaneye götürmesini istediği öğrenildi. Hastaneye giden M.Ç.'nin, doktorun yazdığı ilacı kullanma bahanesiyle tuvalete girdiği ve burada doğum yaptığı belirlendi. Her şeyden habersiz olduğu anlaşılan anne, torunu olduğunu sabaha karşı polisler eve gelince öğrendi.

"BEBEĞİN BABASI ASKER" DEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ç.'nin hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, bebeğinin babasının asker olduğunu söylediği; ancak ismini vermediği öğrenildi.

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