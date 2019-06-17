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İstanbul'da bebek arabasındaki çantayı çaldılar

2 kadın hırsız, alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantayı çalıp kaçtı.

DHA | 17.06.2019 - 11:06..
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çocuk ve bebek ürünleri satan bir mağazaya gelen M.A., reyonları gezerken içinde bin TL olan çantasını bebek arabasına asılı bıraktı.

Bu sırada mağazaya giren 2 kadın, bebek arabasında asılı çantayı farketti. İki şüpheli, M.A'nın reyonda ürünleri incelemesini fırsat bilerek, bebek arabasında asılı olan çantayı hızlı bir şekilde alarak mağazadan çıktı.

Çantasının çalındığını fark eden M.A. durumu mağaza görevlilerine bildirerek polise başvurdu.

Polis, hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

İstanbul'da bebek arabasındaki çantayı çaldılar

İstanbul'da bebek arabasındaki çantayı çaldılar

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