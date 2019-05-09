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İstanbul'daki bebek arabası hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli'de bir kadın çocuğuyla birlikte çıktığı alışverişte bebek arabasını sokakta bırakınca, başka bir kadın arabaya kendi çocuğunu koyarak olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 09.05.2019 - 09:51..
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Sokakta çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, simit almak için çocuğunu bebek arabasından alarak fırına girdi. O sırada yolda çocuklarıyla beraber yürüyen iki kadın bebek arabasına doğru yaklaştı.

KENDİ ÇOCUĞUNU KOYDU

Kadınlar biri, incelediği bebek arabasını alarak yürümeye başladı. Ardından iki kadın ile çocukları, aldıkları bebek arabasıyla oradan uzaklaştılar. Bebek arabasını alan kadın daha sonra kendi çocuğunu arabaya koyarak yoluna devam etti.

İstanbul'daki bebek arabası hırsızlığı kamerada

OLAY FIRIN KAMERASINA YANSIDI

Bebek arabasının sokak ortasında çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'daki bebek arabası hırsızlığı kamerada

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