Bebek bakıcısı hırsız kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy ve Ataköy’de 1 ay ara ile kendini farklı isimlerle tanıtıp 60 bin TL ve 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının, ziynet eşyalarını alıp kaçma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDI

Kendini farklı isimlerle tanıtıp, aynı ay içinde 60 bin TL ve 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu kadın, yakayı ele verdi. Yapılan çalışmalar sonunda ziynet eşyalarını çalana şahsın, Özbek uyruklu Maftuna Shodıeva olduğu tespit edildi. Özbek uyruklu şahıs, 22 Nisan saat 21.00 sıralarında yanında Mehmet O. isimli şahısla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, Maftuna Shodieva ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZ BEBEK BAKICISININ KAÇIŞ ANI KAMERADA

Şahsın ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçış anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının binaya giriş anı görülüyor. Daha sonra da binadan çıkıp koşarak kaçtığı görülüyor.

Bebek bakıcısı olarak girdiği evleri soydu