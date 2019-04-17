Bebek beşiğinde 7 kilo uyuşturucu bulundu

Narkotik ekipleri, kentin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde skunk bulundurulduğu ihbarını aldı.

Aramada bebek beşiğinin alt tarafına saklanılmış halde iki çantada 7 kilo 223 gram skunk ele geçirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ KOKUYUBEBEK BEŞİĞİNDEN ALDI

Polisin yaptığı baskında ev sahibi Hüseyin K. (31) evde uyuşturucu olmadığını ileri sürdü. Polis bu arada eve hassas burunlu narkotik köpeği getirerek arama yaptı. Aramada bebek beşiğinin alt tarafına saklanılmış halde iki çantada 7 kilo 223 gram skunk ele geçirdi. Polis uyuşturucuya el koyarken, ev sahibi ve evde bulunan Havan K.'yı (34) gözaltına aldı.

EV SAHİBİ TUTUKLANDI

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde Hüseyin K. tutuklanırken, Havan K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



