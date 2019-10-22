Bebek çantasından 600 bin değerinde uyuşturucu çıktı

Salihli ilçesinde İstihbarat Timi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye ediyor. Bu kapsamda da bugüne kadar birçok operasyon düzenlendi.

OTOBÜS DURDURULDU

Yapılan yol kontrollerinde ekipler, bir yolcu otobüsünü Ankara-İzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi mevkisinde durdurdu.

BEBEK ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otobüste narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada, 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA

Gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından ele geçilen 1 kilo 385 gram metamfetaminin piyasa değerinin ise yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.