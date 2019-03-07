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Bebek mobilyası satan dükkana kundaklama girişimi

Kocaeli'de bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi.

DHA | 07.03.2019 - 07:05..
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta, Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Bebek mobilyası satan dükkana kundaklama girişimi

VİTRİN CAMINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bebek mobilyası satan dükkana kundaklama girişimi

DÜKKANI YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bebek mobilyası satan dükkana kundaklama girişimi

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