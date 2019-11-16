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Bebek sahilinde değnekçi terörü

İstanbul Bebek sahilinde caddeye aracını bırakmak isteyen bir vatandaş, park ücreti nedeniyle tartıştığı değnekçi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında.

İHA | 16.11.2019 - 20:46..
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Mücahit Bera Ç. (22) aracını park yerine bırakmak istedi. Tam bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek ücret talep etti.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bunun üzerine sürücüyle vale hizmeti verdiğini iddia eden kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın sonrasında M.B, vale standında bulunan bıçağı alarak sürücü Mücahit Bera Ç.’yi bıçakla yaraladı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda M.B. ve aynı yerde çalışan O.G’yi gözaltına aldı.

İki şüphelinin işgaliye izni olmadan aracını park etmek isteyen vatandaşlardan para aldıkları öğrenildi. Kendilerine ücret ödemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bölgede denetim yapan belediye ekipleri, işgaliye izni olmayan Bebek'te 6, Arnavutköy'de 2, Çırağan Caddesi ve Levent'te birer izinsiz vale standını kaldırarak idari işlem başlattı. Benzer denetimlerin Nisbetiye Caddesi'nde de yapılacağı bildirildi.

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