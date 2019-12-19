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Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu

Dedenin ve babanın yumruklarından sonra babaanneden de dayak yediğini söyleyen garson, "Darp raporu aldım ayağıma alçı taktılar. 10 gün işe gidemedim." dedi.

İHA | 19.12.2019 - 09:12..
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A., masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı.

DEDENİN VE BABANIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K., garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler -VİDEO

DEDE VE BABA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.’nın, 10 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme devam ederken darba maruz kalan İbrahim A.yaşadığı o anları anlattı.

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu ViDEO

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu

"ONLARIN ÇOCUĞU İÇİN DE ÜZÜLDÜM"

Darbedilen gencin annesi Melike A. yaptığı açıklama, “Ben çalıştığım süre zarfında bana destek oluyordu. İşe girdi. Daha bir hafta oldu çalışalı fakat böyle bir hadise başımıza geldi bizi bu çok üzdü. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Kişiler hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes yanımızda oldu sağ olsunlar. O gün kayıtları izlediğim ilk gün o an ben bir çığlık attığımı biliyorum çocuğumu o halde gördüğüm zaman. Fakat onların çocuğu içinde çığlık attım. Kendi çocuğumun yanında onların çocuğu için de üzüldüm. Keşke aynı duyarlılığı onlar da yapsalardı."

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu


"KURTULDUKTAN SONRA BABAANNESİ VURMAYA BAŞLADI"

Darp edilen genç İbrahim A. ise yaptığı açıklama, “Ben işe başlayalı bir hafta olmuştu. Bir anda ben oradaki pusete çarptım. İlkten fark etmedim arkamdan dikkat etsene oğlum diye ses geldi. Ben o sırada çocuğu kaldırırken birden bir yumruk yedim neye uğradığımı şaşırdım. Yere kapandım kendimi korumak zorunda kaldım. Benim arkadaşlarım aralarından aldı beni. Kurtulduktan sonra babaannesi bana vurmaya başladı. Daha sonra polisin yanına gittim. Ambulans geldi raporlarımı aldılar. Daha sonra çocuk şubeye gidip ifade verdim.

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu


"TEHDİTVARİ KONUŞUYORLARDI"

Şikayetçiyim. Daha sonra dayımı aradılar şikayetinizi geri çekin dediler. Tehditvari konuşuyorlardı. Dayıma ters davranıyorlardı. Darp raporu aldım ayağıma alçı taktılar. 10 gün işe gidemedim. Ailem buna çok üzüldü. Olay sonrası müdürlerim başta olmak üzere herkes arkamda durdu” diye konuştu.

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu

Bebek sandalyesine çarptı diye darbedilen garson konuştu

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