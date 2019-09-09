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Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

1 yaşındaki bebek seyir halindeki cipten düşerken, aile 45 km sonra düştüğünü fark etti.

DHA | 09.09.2019 - 16:05..
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Hindistan’da bir yaşındaki bebek, seyir halindeki cipten düştü. Gişelerdeki görevli tarafından fark edilen bebek, yol kenarından alınarak tedavi altına alındı.

CİPTEN DÜŞTÜ, EMEKLEYEREK YOL KENARINA GİTTİ

Yoldaki gişelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, cipten düşen bebeğin, emekleyerek yol kenarına gittiği görülüyor. Görevli tarafından fark edilen bebeğin, kafasında ve yüzünde ufak sıyrıklar olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bebek, seyir halindeki cipten düştü VİDEO

AİLE 45 KM SONRA FARK ETTİ

Bebeğin ailesi, düştüğünü fark etmeyerek yaklaşık 45 kilometre ilerledikten sonra bebeğin, oturduğu yerde olmadığın fark etti ve polise başvurdu. Aynı anda polise gelen, ‘gişelerin yanında bebek bulundu’ ihbarı üzerine, aile bebeğine kavuştu.

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

Hindistan'da bebek, seyir halindeki cipten düştü

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