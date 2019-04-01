Bebek hastalıklarının tespitinde yapay zeka kullanılıyor

Günümüzün en önemli teknoloji konularından biri olan yapay zeka, birçok alanda aktif bir şekilde kullanılırken, her geçen gün bu teknolojiyi kullanan yeni algoritmalar geliştiriliyor. Özellikle Google ve Microsoft gibi büyük şirketlerin, yapay zeka teknolojisine dev yatırımlar yaptığı herkes tarafından biliniyor.

Finlandiya ve İtalya'da yaşayan araştırmacılar, bebeklerde nörogelişimsel bozuklukların erken belirtilerini teşhis eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Bebeklerin hareketlerini analiz ederek çubuk şeklinde bir iskelet oluşturan algoritma, çocuklarda beyin felci gibi nörogelişme bozuklukları önceden haber verebiliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka algoritmasını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarına devam ederken, projeyle ilgilenen bazı şirketlerle de çeşitli ortaklıklar gerçekleştirildi.

Yapay zeka teknolojilerinin özellikle sağlık alanına oldukça büyük katkılar vereceğini belirten araştırmacılar, çalışmalarına bu yönde devam ediyor.

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