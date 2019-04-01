taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64235
Euro
6.35285
Altın
1290.585
Borsa
94115.87
Gram Altın
233.765

Bebek hastalıklarının tespitinde yapay zeka kullanılıyor

Geliştirilen yapay zeka algoritması, bebeklerin hareketlerini analiz ederek hastalıkları ortaya çıkarıyor.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzün en önemli teknoloji konularından biri olan yapay zeka, birçok alanda aktif bir şekilde kullanılırken, her geçen gün bu teknolojiyi kullanan yeni algoritmalar geliştiriliyor. Özellikle Google ve Microsoft gibi büyük şirketlerin, yapay zeka teknolojisine dev yatırımlar yaptığı herkes tarafından biliniyor.

Finlandiya ve İtalya'da yaşayan araştırmacılar, bebeklerde nörogelişimsel bozuklukların erken belirtilerini teşhis eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Bebeklerin hareketlerini analiz ederek çubuk şeklinde bir iskelet oluşturan algoritma, çocuklarda beyin felci gibi nörogelişme bozuklukları önceden haber verebiliyor.

Yapay zeka çocukların hareketini izleyerek hastalıkları tespit ediyor VİDEO

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka algoritmasını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarına devam ederken, projeyle ilgilenen bazı şirketlerle de çeşitli ortaklıklar gerçekleştirildi.

Yapay zeka teknolojilerinin özellikle sağlık alanına oldukça büyük katkılar vereceğini belirten araştırmacılar, çalışmalarına bu yönde devam ediyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

686
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

1085
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

598
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

330
YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

746
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

435
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir