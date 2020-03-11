taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2003
Euro
7.0228
Altın
1657.64
Borsa
100693.7
Gram Altın
330.546
Bitcoin
48688.59

Bebeklerini çöpe atan çifte müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da 4 yıl önce bebeklerini çöpe atarak ölmesine neden olan çiftin, 24 ve 20'şer yıllık ceza kararları Yargıtay tarafından bozularak müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

İHA | 11.03.2020 - 17:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce Sezai D.ve Çiğdem Ş, şahıslar bir süre birlikte yaşadı.

Bu sırada Çiğdem Ş. hamile kaldı. Genç kadın 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi.

GÖBEĞİNİ KESİP ÇÖPE ATTI

Sezai D., göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. Çatıya çıkardıktan 12 saat sonra bebeği çöp konteynerine attı.

Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı.

Bebeklerini çöpe atan çifte müebbet hapis cezası verildi

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Çiğdem Ş.'nin ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Ardından Sezai D. gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sezai D. ve Çiğdem Ş. tutuklandı.

24 VE 20'ŞER YILLA CEZALANDIRILDILAR

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Sezai D.'ye 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 24 yıl, Çiğdem Ş'ye ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme sebebiyet olmak' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, temyize başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıkların 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmedildi.

Bebeklerini çöpe atan çifte müebbet hapis cezası verildi

YANLIŞ BABA SEÇMİŞİM DİYEREK BERAAT İSTEDİ

Yargılanmalarına yeniden devam edilen Sezai D, Giresun Espiye Cezaevinden, Çiğdem Ş. ise Yenişehir Kadın Cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Kendisinin bir suçu olmadığını iddia eden Çiğdem Ş., hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bebeğimi öldürmek isteseydim daha hamileyken aldırırdım. Sezai'ye çok yalvardım beni hastaneye götürmesi için, fakat götürmedi. 'Beni cinayetle mi yargılatacaksın?' deyip eve kilitledi, artık öleceğimi anlayınca da tek başıma yolladı hastaneye. Ben yanlış baba seçmişim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BEBEK ÖLÜ DOĞDU"

Bebeğinin ölü dünyaya geldiğini ve sonrasında cesedini konteynere attığını söyleyen tutuklu sanık Sezai D, mahkeme heyetinden beraatini isetdi.

MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma îlâmına uyarak, sanıklara "nitelikli kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İlginizi Çekebilir
Çinli turistleri taciz eden kardeşler yakalandı
Denizli'de tatile giden Çinli turistlere taciz eden kardeşler gözaltına alındı.
Türkiye'deki koronavirüsteki son durum
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün, alınan tedbirler kadar güçlü olmadığını belirtti.
Düzce'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Seyir halinde ilerleyen otomobilin, bisiklet süren şahsa çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından, örgüt kurdukları belirlenen 9 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1308
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
702
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
163
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
487
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
361
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
82
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir