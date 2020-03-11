Bebeklerini çöpe atan çifte müebbet hapis cezası verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce Sezai D.ve Çiğdem Ş, şahıslar bir süre birlikte yaşadı.

Bu sırada Çiğdem Ş. hamile kaldı. Genç kadın 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi.

GÖBEĞİNİ KESİP ÇÖPE ATTI

Sezai D., göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. Çatıya çıkardıktan 12 saat sonra bebeği çöp konteynerine attı.

Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Çiğdem Ş.'nin ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Ardından Sezai D. gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sezai D. ve Çiğdem Ş. tutuklandı.

24 VE 20'ŞER YILLA CEZALANDIRILDILAR

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Sezai D.'ye 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 24 yıl, Çiğdem Ş'ye ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme sebebiyet olmak' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, temyize başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıkların 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmedildi.

YANLIŞ BABA SEÇMİŞİM DİYEREK BERAAT İSTEDİ

Yargılanmalarına yeniden devam edilen Sezai D, Giresun Espiye Cezaevinden, Çiğdem Ş. ise Yenişehir Kadın Cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Kendisinin bir suçu olmadığını iddia eden Çiğdem Ş., hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bebeğimi öldürmek isteseydim daha hamileyken aldırırdım. Sezai'ye çok yalvardım beni hastaneye götürmesi için, fakat götürmedi. 'Beni cinayetle mi yargılatacaksın?' deyip eve kilitledi, artık öleceğimi anlayınca da tek başıma yolladı hastaneye. Ben yanlış baba seçmişim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BEBEK ÖLÜ DOĞDU"

Bebeğinin ölü dünyaya geldiğini ve sonrasında cesedini konteynere attığını söyleyen tutuklu sanık Sezai D, mahkeme heyetinden beraatini isetdi.

MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma îlâmına uyarak, sanıklara "nitelikli kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.