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Bebeklerinin zeki olması için 'Google' ismini verdiler

Endonezya’da bir çift, bebeklerine ‘Google’ ismini verdi. Baba, "Gelecekte Google arama motoru kadar zeki ve bilgili olsun" dedi.

DHA | 26.06.2019 - 17:53..
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Endonezya’nın Bekasi şehrinde yaşayan aile, yakın zamanda dünyaya gelen ikinci bebeklerine ‘Google’ ismini verdi.

BABASI KARAR VERDİ

Google’ın annesi Ella Karina, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bebeklerine bu ismi verme fikrinin eşi Andi Cahya Saputra’dan çıktığını belirtti.

"OĞLUM GOOGLE KADAR ZEKİ OLSUN"

“Umarım oğlum bir lider olarak büyür ve herkese yararlı olur.” diyen Karina, oğullarına bu ismi, gelecekte Google arama motoru kadar zeki ve bilgili olmasına ilham kaynağı olsun diye verdiklerini söyledi.

Bebeklerinin zeki olması için 'Google' ismini verdiler

İLK BAŞTA REDDETTİ

Akrabalarının bu isim önerisine başta çekingen davrandıklarını, ancak zamanla ‘Google’ ismine ısındıklarını belirten Karina, “İlk başta oğlumu ‘Google’ adıyla çağırmayı reddettim. Ama eşim bu ismin altında yatan anlamı bana açıkladığında, içten içe sevmeye başladım.” dedi.

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