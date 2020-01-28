Bebek'te sosyetenin eğlence mekanında tecavüz olayı

İstanbul sosyetesinin uğrak yerlerinden olan bir mekanda tecavüz girişimi yaşandı...

Bebek'te bulunan ünlülerin de eğlence adresi olan L... isimli mekanda iş yeri sahibi, garsona tecavüz etmeye kalktı.

Garsonun üzerine kapıyı kilitleyip tuvalette ona tecavüz etmeye kalkışan mekanın sahibine sosyete dünyasından da çok sert tepkiler geldi.

Takvim'in haberine göre; L...'daki skandalın ardından gözlerin çevrildiği mekanının sahibi sosyete tarafından kınanırken garson tarafından da dava edildi.