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Beckham’ın hindi paylaşımı Türk hayranlarını ayaklandırdı

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, sosyal medya sayfasından hindi kestiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 07:05..
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David Beckham, Instagram hesabından hindi kestiği bir fotoğrafını “Turkey perfection (Hindi mükemmel)” notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü isim yılbaşı hindisini keserken yaptığı bu paylaşıma İngilizce’de hindi anlamına gelen ‘Turkey’ ifadesini kullanınca bir anda olan oldu.

Beckham’ın hindi paylaşımı Türk hayranlarını ayaklandırdı

TÜRKLER YANLIŞ ANLADI

Kendisini takip eden Türk hayranları bu paylaşımın altına yorum yağdırmaya başladı. Büyük bir kesim ise Beckham'ın paylaşımının hindiyle ilgili olduğunu 'Turkey' kullanımının da yine bu kelimenin İngilizce karşılığıyla alakalı olduğunu açıklamaya çalıştı. Ancak bazı hayranları da, ünlü ismin paylaşımının altına Türk bayrağı emojisini koyarak ülkeye davet etti.

Beckham’ın hindi paylaşımı Türk hayranlarını ayaklandırdı

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