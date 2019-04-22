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Bedava dondurma izdiham yarattı

Denizli'de ücret dağıtılan dondurmayı gören vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

DHA | 22.04.2019 - 17:33..
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Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 120 kiloluk dondurma vince asılarak dağıtıldı.

Dondurmanın ücretsiz olduğunu duyan ve gören vatandaşlar ise adeta yarışa girdi.

Bedava dondurma izdiham yarattı

BÜYÜK BÜYÜK KESTİLER

Çalışanlar tarafından satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar, külahlara koyularak ikram edildi. Bazı vatandaşların büyük parçalar halindeki dondurmayı ellerine alıp götürdüğü de görüldü.Vince asılı dondurma, yaklaşık yarım saatte bitti.

Dordurma bedava olunca izdiham çıktı İZLE

BİR ANDA TÜKENEN DONDURMADAN NASİPLENENLER

Dondurma alan vatandaşlardan Mehmet Karaoğlu, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Dikkatimi çekti. Gidip ben de bir külah dondurma aldım. Ücretsiz olduğu için de insanlar ilgi gösteriyor." dedi.

Nuri Engin ise "Bu kalabalıkta dondurma kaptığım için sevinçliyim." diye konuştu.

Bedava dondurma izdiham yarattı

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