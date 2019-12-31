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Bedelli askerlik başvuruları için son gün

33 bin 230 liraya bedelli askerlik yapmak isteyenler için son başvuru saat 00.00'da sona eriyor.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 16:29..
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Geçtiğimiz haziran ayında yasalaşan bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale gelmişti.

Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi.

SAAT 00.00 SON SAAT

Adaylar bu yıl için 33 bin 230 lira ödeyecek. Başvuru için bugün son gün. Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak.

Başvurular hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

OCAK'TA KURA ÇEKİLECEK

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, Ocak 2020'de kura çekilecek.

Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

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