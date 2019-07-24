Bedelli askerlikte son başvuru tarihi 31 Temmuz

Geçtiğimiz ay yasalaşarak yürürlüğe giren bedelli askerlik için başvurular başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kalıcı bedelli askerlik ücretini 33 bin 230 TL olarak açıkladı.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 TEMMUZ

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2019’da silah altına alınmak isteyen ve yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptırabilecek. 2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE DUYURULDU

2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olarak belirlendi. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olacak.