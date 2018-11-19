Bedelli askerlikte tarih karmaşası

Bedelli askerlik celp dönemleri sabah saatlerinde açıklandı. 700 bine yakın kişi birliklerini ve sevk tarihlerini öğrenmek için 'e-devlet' sistemine akın etti. Görev yapılacak birliklerini öğrenen yüz binlerce kişi sevk başlangıç tarihi ve sevk bitiş tarihi ibareleri soru işareti yarattı.

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞMEDİ

Birçok kişi sevk başlangıç tarihinin birliğe teslim, bitiş tarihini ise tezkere tarihi olarak yorumladı. Bu durum bedelli askerlik süresi 15 gün mü sorusunu ortaya çıkardı. Ancak süre değişmedi.

İKİ TARİHİN ANLAMI

Bedelli askerlerin celp dönemlerinin belli olmasından sonra ortaya iki tarihin karmaşası çıktı. Ancak durum o kadar da karışık değil.

Bedelli askerlik görevini icra etmek için birliklerine teslim olacak kişilerin sevk işlemleri, 'sevk başlangıç' tarihi itibarı ile başlıyor. Askerlerin birliklerine teslim olacakları gün ise, 'sevk tarihi' bölümünde belirtilen tarih olacak...