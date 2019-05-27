Bedelli askerlikten gelecek para: 5 milyar 115 milyon

Yaklaşık 130 bin asker ve asker adaylarının gözü bu hafta Meclis'te.

Bedelli askerlik kalıcı olacak. 20 yaşını dolduranlar bedelli için başvurabilecek. Bedellide üst yaş sınırı lise mezunları için 22, üniversite mezunları için 28, doktora yapanlar için 35 olacak.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşına endeksli olarak her yıl güncellenecek. Bedel bu yıl için yaklaşık 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek.

BEDELLİDEN GELECEK PARA: 5 MİLYAR 115 MİLYON LİRA

Baştan aşağıya değişen askerlik sistemi, Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen düzenleme bu hafta Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Yeni askerlik sistemiyle bedelli askerlikten tahmini 4 milyar 495 bin lira, dövizle askerlikten 620 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyar 115 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.