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Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

AK Partili vekil Mustafa Yeneroğlu, dövizle bedelli yapacak olanların Türkiye'ye gelmeme ya da vatandaşlıktan çıkma durumunun söz konusu olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 10:15..
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Bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi ve her 6 ayda bu ücret artacak.

Yurt dışı dövizli askerlik bedeli bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak açıklandı.

DAHA ÖNCE 2 BİN EURO OLMUŞTU

Ancak bu fiyatın yurt dışındaki Türk vatandaşları açısından yüksek bulunabileceği ifade ediliyor. Zira daha önce bedelli fiyatı yurt dışında yaşayanlar için 2 bin euro olarak belirlenmişti.

"UZUN BİR SÜRE TÜRKİYE'YE GELMEYEBİLİRLER"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu kendi sitesinden yaptğı açıklamada, "Yurt dışındaki insanlarımızın sosyo ekonomik şartlarını dikkate aldığımızda ödenecek meblağın artırılması, karşılanamayacak bir yük oluşturabilecektir. Bu da bazı vatandaşlarımızın uzun süre Türkiye’ye gelememesine neden olabilecektir.

Ayrıca yurtdışındaki gençlerimiz açısından baktığımızda zaten doğdukları ve yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmaları sebebiyle Türk vatandaşlığından çıkma durumları yaşanabilecektir. Bu hususlarla birlikte, dövizle askerlik meselesinin, diaspora politikalarımızın bir gereği olarak, ülkemizle olan bağın muhafaza edilerek daha da güçlendirilmesi için kolaylaştırıcı yöntemle ele alınması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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