taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9847
Euro
6.6021
Altın
1552.71
Borsa
123304.33
Gram Altın
299.19
Bitcoin
55517.03

Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci öldü

Uşak'ta beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

AA | 05.02.2020 - 12:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uşak'taki Alper Günbayram Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaştı.

Mustafa Kul'a ilk müdahale öğretmeni tarafından yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk aciline kaldırılan Kul, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı. Kul'un cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci öldü

FİZİKİ ETKİNLİKLERE KATILDIĞI AİLESİNE SÖYLENMEDİ

Öte yandan Kul'un ölüm haberini alan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğretmenleri ve Kul'un yakınları hastaneye geldi. Özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrencinin, 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu, beden eğitimi derslerine ve fiziki etkinliklere katılıp katılmamasına ilişkin aile tarafından okula herhangi bir bilginin verilmediği öğrenildi.

Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci öldü

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı da kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Çığ altındakileri arayan ekibin üzerine de çığ düştü
Van'da çığ altındakileri arayan ekibin üzerine de çığ düştü.
Bakan Selçuk, asgari ücret verilerini değerlendirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu belirtti.
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü, sahte kimlikle yakalandı.
Balıkesir'de ormancı operasyonu: 23 gözaltı
Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman suçlarına yönelik son ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

452
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

83
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

137
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

42
Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

124
İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

657
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir