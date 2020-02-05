Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci öldü

Uşak'taki Alper Günbayram Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaştı.

Mustafa Kul'a ilk müdahale öğretmeni tarafından yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk aciline kaldırılan Kul, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı. Kul'un cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

FİZİKİ ETKİNLİKLERE KATILDIĞI AİLESİNE SÖYLENMEDİ

Öte yandan Kul'un ölüm haberini alan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğretmenleri ve Kul'un yakınları hastaneye geldi. Özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrencinin, 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu, beden eğitimi derslerine ve fiziki etkinliklere katılıp katılmamasına ilişkin aile tarafından okula herhangi bir bilginin verilmediği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı da kaydedildi.