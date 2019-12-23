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Beden öğretmeni, yol verme tartışmasında bıçaklandı

Antalya'da, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan Turgay Ekici hastaneye kaldırıldı. Saldırgan için arama çalışması başlatıldı.

DHA | 23.12.2019 - 13:12..
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindei beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, otomobiliyle giderken, yol verme nedeniyle başka bir sürücüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

''BEN GALİBA ÖLECEĞİM''

45 yaşındaki yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı.

Beden öğretmeni, yol verme tartışmasında bıçaklandı


HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin, aracının plakasını belirlediği saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Beden öğretmeni, yol verme tartışmasında bıçaklandı


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