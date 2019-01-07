Bedensel engelli Betül'ün eğitim azmi

Okuma yazmayı öğrenen Betül Kiriş, bundan sonraki hedefini ortaokul ve liseyi bitirmek olarak belirlediğini söyledi.

Afyonkarahisar'da, annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan, yüzde 98 bedensel engelli Betül Kiriş, daha önce çeşitli nedenlerle eğitim alamadı.

KIZI İÇİN KURSA BAŞVURDU

Eşinden ayrı olan anne Hatice Şentürk, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi'ne (HEM) başvurarak, kızı için yardım istedi.

EVDE EĞİTİM ALIYOR

Başvuru olumlu sonuçlanınca Betül Kiriş'in eğitim yolculuğu başladı. Yaklaşık 3 aydır eve gelen öğretmen Fatma Güngör'den eğitim alan Betül Kiriş, okuma yazmayı kısa sürede öğrendi.

Engelleri okuyarak ve öğrenerek aşmak için büyük çaba sarf eden Kiriş, öğrendiklerini bilgisayarına not alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZLEMİ

Öğretmeninin kendisine getirdiği kitapları okuyan Kiriş, en büyük isteğinin ortaokul ile liseyi bitirmek ve Cumhurbaşkan Erdoğan'a sarılabilmek olduğunu söyledi.

"İSTEĞİM, ONUNLA KUCAKLAŞMAK"

Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiğini anlatan Betül Kiriş, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Kiriş, "Bundan sonra ortaokul ve lise okumayı çok istiyorum. İnşallah yapabilirim. Buradan sesimi Cumhurbaşkanı'ma duyurmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Onunla kucaklaşmak istiyorum" dedi.

"HAYALLER KURUYOR, HEYECANLANIYOR"

Anne Hatice Şentürk ise kızının en büyük arzularından birinin okuma yazmayı öğrenmek olduğunu kaydetti. Kızının artık çok mutlu olduğunu ve hayata heyecanla tekrar bağlandığını aktaran Şentürk, "Hocalarımızın sayesinde Betül adım adım amacına ulaşıyor. İnşallah ilerisi de gelecek. Ortaokul ve liseyi de çok istiyor. Ne zamana kadar olursa arkasındayım. Betül artık daha çok hayata bağlandı, daha araştırmacı oldu ve daha çok merakı arttı. Geleceği için hayaller kurup, heyecanlanmaya başladı" dedi.





DERSLERİNE ÖZEN GÖSTERİYOR

Şentürk, "Amacım rahat yaşayabilmesi, kendi kendine bakabilmesiydi. İnşallah bu olacak. Hocası gelmeden önce çok heyecanlanıyor. Kitaplarını düzenliyor, ödevlerini kontrol ediyor. Diğer zamanlarda da rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Orada fizik tedavi görüyoruz. Cumartesi ve pazar günleri de Fatma Hanım gelecek, diye daha erkenden kalkıyor. Çok özen göstererek ders çalışıyor. Hayat engelliler için engel değil. Onlar da normal hayat yaşayabilir. Hiçbir şeyi sorun yapmadan yaşamaya devam etsinler. Topluma kazandırılmaları çok önemli. Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanı'yla kucaklaşmak" diye konuştu.





"EĞİTİM VERİLEBİLECEK HER YERDE VERİYORUZ"

Müdür Yardımcısı İsa Özcan da eğitim verilebilecek her yerde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin müdahil olduğu okur yazarlık seferberliği kapsamında okullarımızda, bilgi evlerimizde, köy ve kasabalarımızda yani eğitim verebileceğimiz her yerde okuma yazma eğitimleri vermeye başladık. Daha doğrusu bu önceden de devam eden bir kurstu. Bu sayede biraz daha hızlanmış oldu. Betül kardeşimizin annesi Hatice hanım kızına evlerinde okuma yazma eğitimi verilmesi için bize başvurdu" şeklinde konuştu.





"AMACIMIZ EĞİTİMİNE DEVAM ETMESİ"

Özcan, "Evden çıkamayan bedensel engelli kızı için evde eğitim verilip verilemeyeceğini danıştı. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olduk. Gereken onayları aldıktan sonra Betül kardeşimize Fatma hocamızın eşliğinde Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kurs Eğitim Programı'nı vermeye başladık. Kursumuzun neredeyse sonuna geldik. İnşallah Betül kardeşimizin bu kurs sonunda gireceği bir sınav var. Sınavda da başarılı olması durumunda istiyoruz ki ikinci kademe eğitimlerine devam etmesi" ifadelerini kullandı.







