Bedirhan bebeğin katili bir terörist daha yakalandı

Hakkari Valiliği, yakalanan terör örgütü mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un birçok eyleme katıldığını belirtilerek, şu açıklamayı yaptı:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.05.2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde, 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever (K) Yavuz Bozkurt’un, birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."