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Bedirhan'ın babası konuştu: En güzel haber

Eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ı şehit eden teröristin yakalanması ile ilgili konuşan baba Serkan Karakaya, "Ateşimizin bir nebze soğumasını sağladı. 9 ayın en güzel haberi." dedi.

İHA | 11.05.2019 - 15:58..
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Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristler tarafından 11 aylık Bedirhan Mustafa ile annesi Nurcan Karakaya şehit edilmişti.

"EN GÜZEL HABER"

O hain saldırının faillerinden biri olan 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Bu haber Bedirhan'ın babası Astsubay Serkan Karakaya'yı mutlu etti. Karakaya, “9 ayın en güzel haberi” dedi.

Bedirhan'ın babası: 9 ayın en güzel haberi İZLE

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"

Konuya ilişkin İHA’nın sorularını yanıtlayan Karakaya, “Eşim ve oğlumu şehit eden PKK’lı terörist Metin Daşdemir’in yakalandığını öğrendim. Ateşimizin bir nebze soğumasını sağladı. 9 ayın en güzel haberi. Devletimize olan güvenimiz sonsuz. Devletimiz her zaman en güçlüdür, askerimiz her zaman en güçlüdür. Silah arkadaşlarıma, devletimize teşekkür ediyorum. Vatan sağ olacak, kimsenin gücü bayrağımızı indirmeye yetmeyecek. Her şehidimizin intikamı tek tek alınacak. Devletimize olan güvenimiz sonsuz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun.” diye konuştu.

Bedirhan'ın babası konuştu: En güzel haber

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