taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6834
Euro
6.2785
Altın
1494.25
Borsa
101930.07
Gram Altın
272.949
Bitcoin
55759.71

Begüm Kütük Yaşaroğlu: 9 yıl oldu sevgilim

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 9 yıllık eşi Erdil Yaşaroğlu'na sosyal medyadan aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 07:21..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.

Kütük, sosyal medya hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı:

Begüm Kütük Yaşaroğlu: 9 yıl oldu sevgilim

"BANA HER ZAMAN DÜRÜST OLDUN"

"Bugün gözlerimiz parlayarak evet dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.

"ÖNCELİKLİ OLDUĞUM İÇİN"

Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

96
ABD'den İran'a petrol tehditi

ABD'den İran'a petrol tehditi

29
Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

21
Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

8
Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

10
İzmir'de 19 kaçak yakalandı

İzmir'de 19 kaçak yakalandı

4
Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıktı

Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıktı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir