beIN AKADEMİ: Nitelikli iş gücü için uluslararası birlik

beIN MEDIA GROUP’un güçlü rüzgarıyla yatırımlarını sürdüren Digiturk’ün medyadaki nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kurduğu beIN AKADEMİ, hayata geçireceği ilk mesleki sertifika programı kapsamında Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği yapıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu teknik alanlarda uzman insan kaynağı yetiştirmek üzere beIN AKADEMİ çatısı altında düzenlenecek eğitim programları, 2019 yılı başı itibariyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin desteğiyle başlayacak. İlk etapta 4 aylık sertifika programıyla faaliyete geçecek olan beIN AKADEMİ’de katılımcılar tercih ettikleri teknik alanlarda uzmanlaşma fırsatı elde edecek.

beIN ACADEMİ projesinin imza töreni ve tanıtım toplantısı 26 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, beIN AKADEMİ projesinin detayları paylaşıldı.

GÜÇLÜ TEKNİK EĞİTİM

İlk etapta teknik eğitime yönelik 4 aylık bir sertifika programıyla faaliyete geçecek olan beIN AKADEMİ’ye, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ya da mezun olan 20 katılımcı kabul edilecek. Halen medyada çalışmakta olan ve kendisini geliştirmek isteyen profesyonellerin de katılabileceği sertifika programı kapsamında yayıncılık teknolojilerinden, görüntü düzenlemeye, kurgudan yapım ve yönetime, kameradan ses ve ışığa kadar yayıncılığın geniş yelpazesinde uzmanlık dersleri verilecek.

2019 yılının başından itibaren Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek programların eğitim kadrosunda üniversitenin öğretim üyeleri ve Digiturk’ün tecrübeli profesyonelleri yer alacak.

MEDYA EĞİTİMİNİN TEKNİK ÜSSÜ: TÜRKİYE

Orta vadede uluslararası bir kimliğe kavuşması hedeflenen beIN AKADEMİ kapsamında, 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP’un bu ülkelerdeki çalışanlarının da projeye katkılarının alınması, böylece Türkiye’nin, beIN MEDIA GROUP içinde bir eğitim üssü olarak konumlanması amaçlanıyor.

FARK YARATACAK

Türkiye’nin lider dijital yayıncılık platformu Digiturk tarafından kuruluşu tamamlanan beIN AKADEMİ çatısı altında sunulacak eğitimler, spor ve eğlence yayıncılığında fark yaratacak içeriğe sahip olacak. Güçlü teknoloji ve altyapı yatırımları ile üyelerine sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeye taşımaya gayret eden, özellikle spor yayıncılığı alanında Türkiye ve dünyanın en saygın spor organizasyonlarını ekrana taşıyan Digiturk, yeni atılımı ile beraber, bu alanda sektörün geleceğine uluslararası standartlarda katkı sağlayacak.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİNE VE TÜRKİYE'YE YATIRIM"

Toplantıda projeden duyduğu heyecanı dile getiren beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, bir yandan teknoloji ve içeriğe yatırım yaparak hizmet kalitesini daha da yükseltmeye çalışırken diğer yandan da sosyal sorumluluk bilinciyle medya sektörünün standartlarını yukarı çekmeye çalıştıklarını vurguladı. İnsan kaynağının gelişimine öncelik verdiklerinin altını çizen Al-Obaidly şöyle konuştu:

“Köklü geçmişi, sektöre kazandırdığı binlerce başarılı isim, akademik gücü ve teknik imkanlarıyla Anadolu Üniversitesi’ni bu uzun vadeli projede paydaşımız olarak belirledik. Anadolu Üniversitesi’nin kıymetli desteğiyle beIN AKADEMİ’nin ilk eğitim programını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki sektörümüzün insan kaynağına yaptığımız bu yatırım, Türkiye’nin geleceğine yatırım anlamı taşıyor. 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP’un orta ve uzun vadede programa sağlayacağı katma değerle, Türkiye’nin grubumuz için uluslararası bir eğitim üssü olarak konumlanması da mümkün olacak”.

"DÜNYANIN İHİTYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dünyada yayıncılığın sayılabilecek en önemli kuruluşlarından biri olan beIN MEDIA GROUP ile öğrenci sayısı ve sunduğu eğitim programları ile dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi bir arada, hem ülkemizin hem de dünyanın karşısına yeni bir proje ile çıkıyor. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli profesyonel insan gücünü medya ve yayıncılık sektörüne kazandırmak için çok özel bir girişim bu.” “İster eğitim olsun, ister medya olsun ya da başka bir alan olsun, ülkemizin dünyaya sunamayacağı bir proje yoktur. Bu proje sadece bir örnektir. Bu özel günün ortaya çıkmasına neden olan, destek veren, bugün törene katılarak bizlere destek veren herkese sonsuz şükran borçluyum.”