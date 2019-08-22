Bekar Chloe'den ilk paylaşım

Birkaç hafta önce ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan'ın, sözleri kafa karıştırdı. Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

"AKLINI KAYBEDERSİN"

Loughnan'ın, kahve içerken çektirdiği fotoğrafa, "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını kaybedersin." notunu düşmesi, kafaları karıştırdı.

SERDAR HER YERDEN GÖNDERDİ

Chloe, Serdar Ortaç'ın şirketinde çalışıyor gözüküyordu. Bu durum, onun Türkiye'de kalmasını sağlıyordu. Serdar Ortaç, ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Chloe'nin çıkışını verdi. Çaresiz kalan ünlü model, annesi ile birlikte memleketi İrlanda'ya döndü.