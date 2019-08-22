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Bekar Chloe'den ilk paylaşım

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, boşanma sonrası sessizliğini bozdu ve sosyal medyadan kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 09:25..
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Birkaç hafta önce ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan'ın, sözleri kafa karıştırdı. Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

Bekar Chloe'den ilk paylaşım

"AKLINI KAYBEDERSİN"

Loughnan'ın, kahve içerken çektirdiği fotoğrafa, "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını kaybedersin." notunu düşmesi, kafaları karıştırdı.

SERDAR HER YERDEN GÖNDERDİ

Chloe, Serdar Ortaç'ın şirketinde çalışıyor gözüküyordu. Bu durum, onun Türkiye'de kalmasını sağlıyordu. Serdar Ortaç, ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Chloe'nin çıkışını verdi. Çaresiz kalan ünlü model, annesi ile birlikte memleketi İrlanda'ya döndü.

Bekar Chloe'den ilk paylaşım

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