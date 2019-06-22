Bekçilere ateş eden şüphelilere Özel Tim'le müdahale

Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta 3 şüpheli, devriyedeki bekçilere silah çekip ateş ettikten sonra kaçtı.

Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlı bir eve gizlendi.

ÖZEL HAREKAT, EVİ ABLUKAYA ALDI

Bu sırada olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi.

3'Ü DE YAKALANDI

Koç başı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı.

Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.