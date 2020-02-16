Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak’ta, şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yapan Remzi Z. isimli bekçi, şüphelendiği C.P. isimli şahsın sorgusunu yapmak istedi. Bunun üzerine C.P. isimli saldırgan küfür ettiği bekçiyi bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören İlker D. ve Fikri D. isimli bekçiler Remzi Z.’ye yardım etmek için geldi. Şüpheli C.P. müdahale eden diğer bekçilere de bıçakla saldırarak iki bekçiyi de yaraladı.

YARALI BEKÇİ, SALDIRGANI BACAĞINDAN VURDU

Kanlar içinde yere düşen İlker D. isimli bekçi, beylik tabancasıyla şüpheli C.P.’yi sol bacağından vurarak ele geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı bekçilere ve saldırgana müdahalede bulundu.

YARALI BEKÇİLER VE SALDIRGAN, TEDAVİ ALTINDA

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bekçiler Remzi Z., İlker D. ve Fikri D. isimli bekçiler Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine, gözaltına alınan saldırgan C.P. ise Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

GBT sorgusu yapan bekçilere bıçakla saldırarak yaralayan C.P.’nin emniyet kayıtlarında tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.