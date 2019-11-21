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Bekçilerin sürekli kimlik sormasına mahkemeden yeni karar

Aynı saat içerisinde aynı kişilere defalarca kimlik kontrolü yapan bekçiler hakkında mahkemeden karar çıktı.

AA | 21.11.2019 - 20:42..
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Bekçilerin sürekli kimlik sormasına mahkemeden yeni karar

Bekçilerin adım başı kimlik sorması uzun süre tartışılan gündem konularından biriydi..

İzmir Bornova’da bekçiyle bir vatandaş arasında yaşanan  kimlik tartışmasında mahkemeden emsel niteliğinde bir karar çıktı.

İki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme, yargıya taşındı.

BİR SAAT İÇERİSİNDE 2 DEFA KİMLİK SORULDU

Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gördü. 
Kararda, “Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir” denildi.

"BEKÇİ KABA ÜST ARAMASI YAPAMAZ"

Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” dedi.

Bekçilere hakaret ettiği iddia edilen gençlere ise ceza verilmedi. İzmir 35. Asliye Mahkemesi bu kararını ise, “Bekçilerin görev sınırlarını aşmaları, kimlik sorma haklarının olmaması ve vatandaşı zorlamalarından dolayı hakaret suçundan işlem yapılmamıştır” gerekçesine dayandırdı.

Bekçilerin sürekli kimlik sormasına mahkemeden yeni karar

Mahkeme tutanığında yer alan ifadeler

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