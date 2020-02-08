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Bekir Aksoy, ikinci kez baba oluyor

Bir etkinliğe eşiyle birlikte katılan oyuncuBekir Aksoy, ikinci kez baba olacağını müjdeledi.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 08:56..
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Bir sosyal tesisin açılışında sunuculuk yapan Bekir Aksoy, anlattıklarıyla tüm öğrencileri kırdı geçirdi.

Set anılarını öğrencilerle paylaşan Bekir Aksoy, ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını söyledi. Geçtiğimiz sene meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine giren Aksoy, sevindirici haberi verdi.

Bekir Aksoy, ikinci kez baba oluyor

Etkinliğe eşiyle birlikte katılan oyuncu, ikinci kez baba olacağını müjdeledi.

"HER ŞEY HAZIR"

Aksoy, "Çok güzel bir duygu, heyecanla gün sayıyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Her gün eşimle birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Şu anda süreç normal ilerliyor. Oğlumuzu kucağımıza almak için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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