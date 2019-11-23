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Bakan Pakdemirli: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, baraj doluluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 10:13..
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, konuk olduğu programda İstanbul'un baraj doluluğu hakkkında önemli açıklamalarda bulundu.

''3-4 AYLIK SUYUMUZ VAR''

Bakan Pakdemirli, baraj doluluğu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi: ''İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasın, 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.''

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