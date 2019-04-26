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Beklenen suçlama geldi: Saldırgan değil suçlu havalimanı

CHP zihniyetinde bir fenomen, suçun ciddi ciddi İstanbul Havalimanı'nda olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 17:49..
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Beklenen suçlama geldi: Saldırgan değil suçlu havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda İstanbul-Bodrum seferini yapan Atlasglobal Hava Yolları'na ait yolcu uçağı rötara girince yolcularla, yer hizmeti veren personel arasında gerginlik yaşandı.

Boarding kapısı önünde çalışan yer hizmetleri personeli Tuğçe Selvi, F.E. adlı bir yolcunun ırkçı ve küfür dolu hakaretlerine maruz kaldı.

Twitter'da bir anda gündem olan olayda sosyal medya kullanıcı sözlü saldırıya uğrayan Tuğçe Selvi'ye destek mesajları yayınladı.

Öte yandan sosyal medya fenomeni bir kişi ise F.E'nin yaptıklarını gözardı edip asıl suçlunun yeni havalimanı olduğunu belirtti.

Sosyal medya fenomeninin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

Beklenen suçlama geldi: Saldırgan değil suçlu havalimanı

Beklenen suçlama geldi: Saldırgan değil suçlu havalimanı

Beklenen suçlama geldi: Saldırgan değil suçlu havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği VİDEO

 


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