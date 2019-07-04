Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

Belarus'un Sovyetler'den ayrılarak resmen bir dünya devleti olmasının yıl dönümünde, başkent Minsk sokaklarında resmi geçiş törenleri düzenlendi. Askeri törenlerin yapıldığı bölgede, caddeler geçiş için organize edilirken renkli görüntüler oluştu.
GEÇİŞ TÖRENLERİ
Askerlerin geçiş yaptığı töreni, halk yoğun bir ilgi ile takip etti. Askerler, tanklar ve füzelerin de katıldığı geçiş törenine ilgi yoğun oldu.
3 Temmuz tarihi, Belarus'un bağımsızlık günü olurken ülkenin resmi bayramı olan bugün, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.