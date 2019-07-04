1 HDP-İyi Parti gerilimi devam ediyor Genel Kurul'da başlayan "Bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz" tartışması için HDP, İyi Parti'yi "Siyasi etikten yoksun" olarak suçladı.

2 İlik nakli yapılan Öykü Arin'in tedavisi devam ediyor Tedavi ve kontrolleri devam eden Öykü Arin'in gündüzleri eve gitme izni olsa da geceyi hastanede geçirmesi gerekiyor.

3 Avrupa'ya çelik ihracatında Türkiye birinci Türkiye'nin ihracat sanayii atılımları devam ediyor. AB pazarında, Avrupa'ya en çok çelik ihracatı yapan ülke Türkiye oldu.

4 Birçok teknoloji firması üretimlerini Çin dışına çıkarmak istiyor Dell ve HP başta olmak üzere birçok teknoloji firması, üretimlerinin büyük bir bölümünü Çin dışına çıkarmayı planlıyor.

5 Tunus'ta göçmen teknesi battı Tunus açıklarında 70'ten fazla göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olduğu bildirildi.

6 Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları Belarus'un başkenti Minsk'te, bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.