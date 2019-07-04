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Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

Belarus'un başkenti Minsk'te, bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 15:55..
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gĞÜÜTÇ

Belarus'un Sovyetler'den ayrılarak resmen bir dünya devleti olmasının yıl dönümünde, başkent Minsk sokaklarında resmi geçiş törenleri düzenlendi. Askeri törenlerin yapıldığı bölgede, caddeler geçiş için organize edilirken renkli görüntüler oluştu.

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

GEÇİŞ TÖRENLERİ

Askerlerin geçiş yaptığı töreni, halk yoğun bir ilgi ile takip etti. Askerler, tanklar ve füzelerin de katıldığı geçiş törenine ilgi yoğun oldu.

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

3 Temmuz tarihi, Belarus'un bağımsızlık günü olurken ülkenin resmi bayramı olan bugün, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

Belarus'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları

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