Belçika Başbakanı Michel'den istifa kararı

Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı.

"HEMEN KRALA GİDECEĞİM"

Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi.

Belçika Kralı Philippe'nin, Michel'in istifasını "bekletme", "kabul etme" ya da "anında reddetme" yetkisi bulunuyor.

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.

KOALİSYON KRİZİ

Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerinin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

KRAL BEKLETME KARARI ALDI

Belçika Kralı Philippe, istifasını sunan Belçika Başbakanı Charles Michel'in dilekçesini "bekletme" kararı aldı.

Buna göre Kral Philippe, istişarelerde bulunacak ve birkaç gün içinde Michel'in istifasını kabul veya ret kararını açıklayacak.

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.

Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Sosyalistler ve yeşiller tarafından bugün Michel hükümetine "güvensizlik oyu" verileceğinin açıklanmasının ardından Belçika Başbakanı söz alarak istifasını "hemen" Kral Philippe'e sunacağını bildirmişti.

Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerden sonra Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR), Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberallerin (Open Vld)​ partilerinden oluşuyordu.

Belçika’da federal seçimlerin mayıs ayında yapılması planlanıyordu.