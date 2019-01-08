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Belçika Hükümeti mahkemenin kararına uymayacak

Belçika Hükümeti, Belçika Mahkemesi’nin DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için verdiği talimata, uymamaya karar verdi.

İHA | 08.01.2019 - 15:42..
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Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için Hükümet'e talimat vermiş, Göç Bakanı Maggie De Block ise karara itiraz ederek, sadece çocukları sahipleneceklerini açıklamıştı.

"SADECE ÇOCUKLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUZ"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de tartışmaya katılarak, “Çocukların sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak annelerinin sorumluluğunu üstlenemeyiz.” dedi.

Bakanlar Kurulu'nun sadece 10 yaşından küçük Belçika vatandaşı çocukların geri getirilmesi kararını aldığını söyleyen Reynders, çocukların anneleri Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ı sahiplenmeyeceklerini tekrarladı.

"BAŞLARININ ÇARESİNE KENDİLERİ BAKACAK"

Çocukların içinde bulunduğu durumu seçme gibi bir şansının olmadığını söyleyen Bakan Reynders, “Tüm uyarılara rağmen DEAŞ militanı olmayı tercih eden ve Belçika’da 5 yıl hapse mahkum olan olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal’ı, Belçika’ya getirmemiz söz konusu değildir. Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal başlarının çaresine kendileri bakacaklar.” diye konuştu.

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