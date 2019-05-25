taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Bir polis memuru, daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak, kafasına defalarca tekme attı.

DHA | 25.05.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Öfkesi dinmeyen polis, şüphelinin kafasına ardından yumruklar attı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polis memurunun, sert müdahalesi tepkiye neden oldu.

19 YAŞINDAKİ GENCİ YERE YATIRIP YUMRUK VE TEKMELER SAVURDU

Olay, Belçika’nın Brüksel bölgesinde yer alan Sint-Jans-Molenbeek şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak kelepçelemeye çalıştı. Bu sırada, olay yerine gelen bir polis memuru, meslektaşının yere yatırdığı gencin önce kafasına birkaç tekme attı, ardından yine kafasını yumrukladı.

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi

ÖZÜR DİLEDİ, SERBEST KALDI

Polislerin genci darbettiği o anlar, görgü tanıklarınca kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, konuyla alakalı soruşturma başlattıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde polis memurunun kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak yaptıklarından dolayı özür dileyen polis memuru,bir süre sonra serbest bırakıldı.

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

“ORTAM BANA ESKİ Bİ OLAYI HATIRLATTI, SARDIRGANLAŞTIM”

Polis memuru hakkında soruşturma devam ederken yerel medya, polis memurunun “Bulunduğum ortam daha önce yaşadığım ölümle sonuçlanan silahlı bir çatışmayı anımsattı, bu da saldırgan bir tutum sergilememe neden oldu” savunmasında bulunduğunu yazdı. Ayrıca, polis memurunun avukatının savunmanın detaylarını paylaşmadığı belirtilirken, polis memurunun 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine değinildi.


Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Belçika'da polis memurunun şiddeti kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

174
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

237
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

188
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

88
Trump yönetiminden Körfez'e silah satışına bypass

Trump yönetiminden Körfez'e silah satışına bypass

47
Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

41
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir