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Belçika, terörist Fehriye Erdal’ı özel timlerle arıyor

Sabancı suikastının faillerinden firari terörist Erdal, ülkede "en çok arananlar" listesine alındı.

AA & Ensonhaber | 13.05.2019 - 08:30..
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Belçika, terörist Fehriye Erdal’ı özel timlerle arıyor

Belçika, 13 yıl önce resmi gözetim altındayken kaçıp izini kaybettiren terörist Fehriye Erdal’ı tüm ülkede özel timler arayacak.

Polis, Fehriye Erdal konusunda ihbarda bulunacak kişiler için “gizlilik garantisi” de verdi.

BELÇİKA'DA FEHRİYE ERDAL ALARMI

İstanbul’daki Sabancı İş Merkezi’nde 9 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen ve işadamı Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Melike Hasefe’nin öldürüldüğü saldırıda rol alan DHKP-C terör örgütü sanığı Fehriye Erdal dosyası Belçika’da yeniden açıldı.

Federal polis, “en çok arananlar” (Most Wanted) listesini yenileyerek, Brugge Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal’ın adını da ekledi. Listede, Erdal’ın yerini bilenlerin arayabilmesi için yurtiçi ve yurt dışında ücretsiz telefon numaraları ile elektronik posta adresleri de yer alıyor.

Belçika, terörist Fehriye Erdal’ı özel timlerle arıyor

INTERPOL DEVREDE

Erdal, Belçika Federal Polisi’nin Aktif Firari Arama Timi (FAST) tarafından aranacak. Öte yandan Belçika hükümeti, Erdal’ın yakalanması için Interpol’ü devreye soktu. Interpol’e yapılan kırmızı bülten başvurusu kabul edilerek işleme sokuldu. Erdal’ın yakalanması için Interpol’e başvuracağı konusunda Belçika Türkiye’yi geçtiğimiz aylarda bilgilendirmişti.

Belçika, terörist Fehriye Erdal’ı özel timlerle arıyor

20 YIL SONRA 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından ülkeden kaçtıktan sonra, 1999’da Belçika’nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu “Neşe Yıldırım” adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalanmıştı. “Çete üyesi” olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra ev hapsine alınmış, 2006’da da firar etmişti. Erdal’ın firarından 2 gün sonra, Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006’da, Erdal’a gıyabında 4 yıl hapis cezası ve 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum etme kararı verirken, Gent Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2006’da bu cezaları onamıştı.

Türk makamlarının talebiyle Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 25 Mayıs 2016’da Erdal’ın Türkiye’de işlediği suçlardan Belçika’da yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme 2017’de DHKP-C üyesi Erdal’ı Türkiye’de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırmıştı.

2006'DA KAÇTI, ARANIYOR

Mahkeme tarafından 28 Şubat 2006’da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal, kendisine tutuklamaya gelen 8 polis memurunun gözü önünde kaçarak, izini kaybettirmeyi başardı. Belçika siyasetinde “skandal” olarak adlandırılan bu olay nedeniyle, dönemin Adalet Bakanı Laurette Onkelinx’in istifası istendi. Ancak Belçikalı bakan, hakkındaki suçlamaları reddederek istifa etmedi.

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