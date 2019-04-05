Belçika’da 5G internet projesi radyasyon riski nedeniyle durduruldu

5G teknolojisi için birçok ülkede altyapı çalışmaları devam ederken, yüksek hızlı internet ve neredeyse sıfır gecikme süresi sunan bu teknoloji ile ilgili bazı olumsuz iddialar da ortaya atılıyor.

Brusselstimes.com'un haberine göre, geçtiğimiz temmuz ayında Belçika hükümeti, Brüksel’deki katı radyasyon standartlarını yumşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak haberde, antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağı vurgulandı.

ÇEVRE BAKANI: HALKIMIZ KOBAY DEĞİL

Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, Bruzz gazetesine yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacaklarını söyledi. Fremault, “Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız.” açıklamasını yaptı.

Peki siz 5G teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize belirtebilirsiniz.

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