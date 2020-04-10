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Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

Belçika'da su arıtmasından sorumlu şirketin hazırladığı raporda atık sularda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

İHA |
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Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin her geçen gün yeni bulgular ortaya çıkıyor.

Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, korona virüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı.

"SONUÇ POZİTİF ÇIKTI"

Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, “Örneklerin hepsine koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 24 BİN 983

Belçika’da toplam koronavirüs vakası 24 bin 983’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523’e yükseldi.

Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

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