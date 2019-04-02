Belçika’da başörtülü kadına bıçaklı saldırı

Anderlecht şehrinde, 3 çocuğunu okula götüren 32 yaşındaki başörtülü kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Yerel saatle 07.30 sularında gerçekleşen saldırı sonucu karnından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

Hastaneden alınan bilgilerde kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, çocukların ise hastanede psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Saldırgan henüz bulunamazken, polisin araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI

Anderlecht’te 30 Aralık 2018 tarihinde küçük kızıyla birlikte kaldırımda yürüyen başörtülü bir kadına, vücuda yüksek gerilimli elektrik veren ve geçici felce neden olan silah ile saldırıda bulunulmuştu.