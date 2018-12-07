Belçika’da bir eylemci 2 polis arabasını ateşe verdi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan eylemler sırasında 2 polis arabasını ateşe veren sarı yelekli bir kişi yakalandı.

Olaylardan sonra gözaltına alınan 1995 doğumlu F.G. isimli gencin kamu mallarına zarar verme ve isyan çıkarmaktan dolayı tutuklandığı öğrenildi. Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Kamu mallarına zarar veren ve isyan çıkaran genç tutuklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda nihayet olayın faillinin tutuklanması iyi bir gelişme. Tutuklanan sahsın hırsızlık, uyuşturucu satıcılığı konularında sabıka kaydı bulunmakta ve aynı zamanda elektronik bilekliği mevcut” ifadeleri yer aldı.

"ALKOL YÜZÜNDEN YAPTIM"

Tutuklanan genç ise alkolün etkisi altında kaldığını belirterek yaptıklarını bilinçli olarak gerçekleştirmediğini öne sürerek kendisini savundu.