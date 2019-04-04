Belçika'da böşörtülü genç kızın işten çıkmasını istediler

Başörtülü olduğu için iş bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Mahmure Karaoğlu, İş Bulma Kurumu aracılığı ile Belçika’nın Genk şehrindeki Kringwinkel tasarruf mağazasında işe alındı.

"ÖRTÜNÜ ÇIKAR" DEDİLER

Ancak Karaoğlu, ikinci iş gününde “Ya başörtüsünü çıkar ya da işine son verilecek.” sözleri ile sarsıldı.

Kringwinkel mağazasıyla iki defa görüşme yaptığını ve ikisinde de başörtülü olduğunu söylediğini anlatan Karaoğlu, “İkinci iş günümde aradan 2 saat geçmesinin ardından bir yetkili gelerek, özel konuşmamız gerektiğini söyledi. Bir odaya çıktık ve orada üç yetkili ile yaptığımız görüşmede müdürün başörtümü çıkarmamı istediğini ve başörtümle çalışmamın sorun teşkil edeceğini belirtti. Kendilerinin de emir kulu olduğunu ve ellerinden hiçbir şey gelmediğini söylediler. Ben de başörtümü çıkarmayacağımı söyledim.” ifadelerini kullandı.

MÜDÜRÜN TALİMATI

İş görüşmelerinde başörtüsünü çıkarması gerektiğine dair bir şey söylemediklerini belirten Karaoğlu, “İş sözleşmesini yaptığımızda başörtümün sorun olup olmadığını veya iş maddesi tüzüğünde başörtülü çalışmaz gibi bir maddenin bulunup bulunmadığını sordum. Böyle bir maddenin olmadığını fakat müdürün bir talimatı olduğunu aktardılar.” dedi.

"İŞ SÖZLEŞMESİNDE NEDEN BELİRTMEDİNİZ?"

İnancı gereği başörtüsü giydiğini söyleyen Karaoğlu, “Bu nedenle başörtümle çalışmama müsaade yok ise ben de işi bırakacağımı söyledim.” diyerek yaşanan ayrımcılığı anlattı. İş Bulma Kurumunun başörtülü olarak çalışacağını bildiğini ve ona göre iş aradığını söyleyen Karaoğlu, “İş sözleşmesinde ve iş tüzüğünde neden başörtü yasağı olduğunu belirtmediniz?' soruma bundan sonra belirtileceğini söylediler. Müdür benim işten kendi isteğimle çıktığını savunuyor. Elbette kendi isteğimle işi bıraktım, çünkü başörtümle çalışmama izin vermedi.” diye konuştu.

"SÖZDE DEMOKRATİK ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Baba Mehmet Karaoğlu ise kızının başörtüsünü çıkarmayarak işi bırakmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Baba Karaoğlu, “Sözde demokratik bir ülkede yaşıyoruz, halen insanların kılık kıyafeti ile uğraşılması çok utanç verici bir durum. İnsanların beyinleri ve çalışma kapasitesi göz önünde bulundurulmalı, kılık kıyafetleri değil.” dedi.