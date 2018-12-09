taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Belçika'da derinleşen hükümet krizi

Belçika'nın aşırı sağcı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı N-VA, hükümetin BM Göçmen Paktı'nı imzalaması durumunda koalisyondan çekileceğini açıkladı.

AA | 09.12.2018 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

af

Belçika hükümetinde Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı nedeniyle oluşan koalisyon krizi derinleşti. Başkent Brüksel'de federal hükümetin Bakanlar Kurulu, BM Göçmen Paktı'nı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Belçika'daki 4 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve hükümetin BM Göçmen Paktı'nı imzalamasına karşı çıkan Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) bakanları kısa sürede Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

"UMARIM ÇEKİMSER KALMAYI TERCİH EDER"

Bakanlar Kurulu'nun ardından N-VA lideri Bart de Wever, basın toplantısı düzenledi. De Wever, "Eğer Başbakan Charles Michel göçmen paktını imzalarsa, bunun sonuçları olur. Umarım çekimser kalmayı tercih eder." diyerek göçmen paktının imzalanması durumunda partisinin koalisyondan çekileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Michel ise BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansa katılacağını kaydetti.

BELÇİKA'DAKİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerin ardından Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR),Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA),Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberaller'in (Open Vld)​ partilerinden oluşuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

Trump: Fransa sokaklarında benim ismimi haykırıyorlar

73
CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

CHP, hapis cezası alan HDP'lilere üzülüyor

37
Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

63
Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

Sarı Yelekliler'in piyano çalan adamı

53
Galatasaray'da düşüş devam ediyor

Galatasaray'da düşüş devam ediyor

46
Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dansçı Cem Demir, balkondan düşerek hayatını kaybetti

16
Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir