taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

Fransa'dan sonra Belçika'ya sıçrayan Sarı Yelekliler eylemleri Brüksel'de adeta sivil isyana dönüştü. Polislerle çatışmaya giren göstericiler bir polis aracını devirerek zarar verdi.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

Belçika'da Sarı Yelekliler'in protestoları gierek büyüyor. Paris merkezli eylemlerin ikinci ayağı olan Brüksel'de polisler ile göstericiler şiddetli çatışmalara giriyor. Polislerin cop ve biber gazlı müdahalelerine karşı göstericiler taş ve sopalarla polislere saldırıyor.

Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

POLİS ARACINA SALDIRI

Eylemcilerin polislerle çatışmaları sırasında bir polis aracı da yaşananlardan nasibini aldı. Bir polis aracının çevresini saran göstericiler, polis aracını önce sallayarak devirmeye çalıştı, devirdikten sonra da tekmeleyerek camlarını kırdı, araca zarar verdi.

Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

Sokak olaylarının terör saldırılarından farkının kalmadığı Brüksel ve Paris'te hem polis hem de göstericiler tarafından uygulanan şiddet doruk noktalarına ulaştı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

BRÜKSEL'DE ŞİDDET

Sokaklarda Fransa'ya destek veren göstericilerin protestosu, hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle sokakları yakıp yıkmaya başlayan eylemciler kaldırım taşları ile polislere saldırdı.

Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

Öfkeli kalabalık, sokakları savaş alanına çevirirken AB'nin kalbi olan Brüksel'de çok sayıda devlet binası da saldırıda zarar gören binalar arasında oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

441
Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

22
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

314
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

31
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

331
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

75
G20 zirvesi yemeğinden kareler

G20 zirvesi yemeğinden kareler

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir