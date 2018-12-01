Belçika'da göstericiler polis arabası devirdi

Belçika'da Sarı Yelekliler'in protestoları gierek büyüyor. Paris merkezli eylemlerin ikinci ayağı olan Brüksel'de polisler ile göstericiler şiddetli çatışmalara giriyor. Polislerin cop ve biber gazlı müdahalelerine karşı göstericiler taş ve sopalarla polislere saldırıyor.

POLİS ARACINA SALDIRI

Eylemcilerin polislerle çatışmaları sırasında bir polis aracı da yaşananlardan nasibini aldı. Bir polis aracının çevresini saran göstericiler, polis aracını önce sallayarak devirmeye çalıştı, devirdikten sonra da tekmeleyerek camlarını kırdı, araca zarar verdi.

Sokak olaylarının terör saldırılarından farkının kalmadığı Brüksel ve Paris'te hem polis hem de göstericiler tarafından uygulanan şiddet doruk noktalarına ulaştı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

BRÜKSEL'DE ŞİDDET

Sokaklarda Fransa'ya destek veren göstericilerin protestosu, hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle sokakları yakıp yıkmaya başlayan eylemciler kaldırım taşları ile polislere saldırdı.

Öfkeli kalabalık, sokakları savaş alanına çevirirken AB'nin kalbi olan Brüksel'de çok sayıda devlet binası da saldırıda zarar gören binalar arasında oldu.