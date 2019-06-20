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Belçika'da itfaiyeci grevi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de itfaiyeciler, ikramiyelerinde yapılan kesintileri protesto etmek için greve gitti.

AA | 20.06.2019 - 05:52..
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Belçika'da itfaiyeciler, çalışma koşulları ve ücretlendirmelerindeki problemler nedeniyle greve gitti. Başkent Brüksel'de toplanan göstericiler eylem yaptı.

Belçika'da itfaiyeci grevi

Belçika'da itfaiyeci grevi

TORPİL PATLATTILAR

Brüksel merkez tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci istasyonunun içinde torpil atarak paniğe neden oldu.

Belçika'da itfaiyeci grevi

Belçika'da itfaiyeci grevi

Bir başka itfaiyeci grubu da şehrin farklı yerlerinde bulunan alt geçitleri trafiğe kapattı.

Belçika'da itfaiyeci grevi VİDEO

POLİSLERDEN MÜDAHALE

Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle özellikle alt geçitlerde trafiğin tıkandığını belirterek, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durması çağrısında bulundu.

Belçika'da itfaiyeci grevi

Belçika'da itfaiyeci grevi

İtfaiyeciler, şehir merkezinde gösteriler kapsamında bir yatağı önce ateşe verdi, daha sonra söndürdü.

Belçika'da itfaiyeci grevi

İtfaiyeciler, çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlerinde artış talep ediyor.

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