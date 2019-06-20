Belçika'da itfaiyeciler, çalışma koşulları ve ücretlendirmelerindeki problemler nedeniyle greve gitti. Başkent Brüksel'de toplanan göstericiler eylem yaptı.

TORPİL PATLATTILAR

Brüksel merkez tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci istasyonunun içinde torpil atarak paniğe neden oldu.

Bir başka itfaiyeci grubu da şehrin farklı yerlerinde bulunan alt geçitleri trafiğe kapattı.

Belçika'da itfaiyeci grevi VİDEO

POLİSLERDEN MÜDAHALE

Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle özellikle alt geçitlerde trafiğin tıkandığını belirterek, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durması çağrısında bulundu.

İtfaiyeciler, şehir merkezinde gösteriler kapsamında bir yatağı önce ateşe verdi, daha sonra söndürdü.

İtfaiyeciler, çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlerinde artış talep ediyor.