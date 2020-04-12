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Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı son 24 saatte 1629 artarak 29 bin 647'ye ulaştı.

AA |
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Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 392 arttığı, 477 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs tanısı konan 6 bin 463 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 5 bin 353 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 39 azalarak 1223 olduğu belirlendi.

VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Koronavirüs görülen kişi sayısının 1629 artarak 29 bin 647'ye çıktığına dikkat çekilen açıklamada, virüs nedeniyle son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitiren hasta sayısı ise 3 bin 600'a yükseldi.

ÜLKEDE EKONOMİK TEDBİRLER ALINDI

Ülkede bankaların salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelere destek sağlaması için 50 milyar Euroluk kredi garanti programı başlatıldı.

Koronavirüs nedeniyle ticari işletmelerin icra ve iflasları geçici olarak durdurulurken, sağlık ve gıda gibi kritik sektörlerde çalışanların ek mesailerinden vergi alınmamasına karar verildi.

İşsizlik ödeneğindeki kademeli azalış salgın dönemi boyunca durduruldu.

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı

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